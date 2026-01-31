قناة مقربة من الحرس الثوري الإيراني تنفي تعرض أحد قادته للاغتيال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت قناة مقربة من الحرس الثوري الإيراني، على منصة تلجرام، أن الادعاءات المتعلقة بمحاولة اغتيال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري اللواء علي رضا تنكسيري لا تعكس الحقيقة.

وفي تدوينة على تلجرام، السبت، نفت قناة "سباه باسداران" ادعاءات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتعرض تنكسيري لمحاولة اغتيال.

وقالت إن "الادعاءات المتعلقة بوقوع هجوم بطائرة مسيرة على مقر تابع للقوات البحرية في الحرس الثوري بمحافظة هرمزغان، عارية عن الصحة، ولم يتعرض أي مبنى في المقر لأي ضرر".

وفي وقت سابق السبت، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارا وقع داخل مبنى مكون من 8 طوابق في شارع المعلم بمدينة بندر عباس في هرمزغان.

وقالت المديرية العامة لإدارة الأزمات في محافظة هرمزغان إن هناك ادعاءات تفيد بمقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء الانفجار.

وأشارت في بيان إلى أنها لم تتمكن بعد من تأكيد هذه المعلومات.

وأرسلت السلطات عددا كبيرا من فرق الإطفاء والبحث والإنقاذ إلى موقع الحادث.