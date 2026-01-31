شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهد شخص جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية، اليوم السبت، استهدفت سيارة في جنوب لبنان، في حين أعلن جيش الاحتلال أنه هاجم عنصرًا تابعًا لحزب الله في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن مسيّرة إسرائيلية أغارت على سيارة عند أطراف بلدة رب ثلاثين، في قضاء مرجعيون جنوب البلاد.

وأضافت الوكالة، أن الغارة أسفرت عن استشهاد شخص أثناء قيامه بأعمال صيانة على سطح أحد المنازل القريبة من موقع الاستهداف.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال في بيان، أنه هاجم عنصرًا من حزب الله في منطقة مركبا بقضاء مرجعيون، دون تقديم تفاصيل إضافية حول العملية.

ويوم أمس الجمعة، استشهد مواطن لبناني جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبته، بمنطقة العاصي على أطراف بلدة صديقين في جنوب لبنان.

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حزب الله منذ أواخر نوفمبر 2024، بزعم استهداف بنى تابعة للحزب.