قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء على أنحاء الجمهورية حاليًّا تتسم بأنها ربيعية أكثر منها شتوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن هناك تقلبات جوية في درجات الحرارة كما تسود ارتفاعات في درجات الحرارة خلال فترات النهار في هذه الأيام.

وأشارت إلى أن قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، بما يصل إلى خمس درجات مئوية، جحاء تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في درجات حرارتها، ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا ما يساعد على التباين الكبير في قيم درجات الحرارة.

ونوهت بأن العظمى في القاهرة الكبرى غدًا الأحد تكون بين 26 و27 درجة مئوية، فيما تصل إلى 29 درجة على محافظات جنوب الصعيد، ما يجعل الأجواء تميل إلى الطقس الربيعي وليس إلى الأجواء الشتوية.

ولفتت إلى أن فترات الليل تشهد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة، مؤكدة أن الأجواء ليلًا ستكون شديدة البرودة بدءًا من يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت أنه سيكون هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة لكن ليس بشكل كبير ، وبخاصة مع نشاط في حركة الرياح في المناطق الصحراوية ما يتسبب في وجود أتربة ورمال مثارة.