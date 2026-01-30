نظمت "دار الإتقان" لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة المنيا، والخاضعة لإشراف منطقة المنيا الأزهرية، حفلها السنوي لتكريم طلابها المتميزين، بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.

وشهد الحفل حضوراً لافتاً من قيادات الأزهر الشريف وأساتذة الجامعة، يتقدمهم الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، والأستاذ شريف خميس، عضو الإدارة العامة لشؤون القرآن.

كما شارك في مراسم التكريم الأستاذ الدكتور محمد عبد الظاهر محمد، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، والدكتور حافظ شحاتة حافظ، الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنيا، وسط حضور غفير من أولياء الأمور والقيادات الأزهرية بالمحافظة.

وأبرزت الاحتفالية جهود الدار في رعاية وتأهيل الطلاب، إذ تم تكريم 235 طالباً وطالبة من مختلف المستويات تضمنوا 6 طلاب أتموا حفظ القرآن كاملاً، و20 طالباً أتموا حفظ 20 جزءاً ونصف القرآن.، و20 آخرين أتموا حفظ (10 أجزاء).

كما تم تكريم 50 طالباً أتموا حفظ (ربع يس)، و 140 طالباً تم تكريمهم في مستويات متنوعة (5 أجزاء، 3 أجزاء، وجزء عم).

وجاء هذا التكريم في إطار الرعاية الدؤوبة التي يوليها الشيخ أحمد شحاتة حافظ، مدير الدار والمُجاز بالقراءات، والحاصل على الإجازة العالية من جامعة الأزهر بالسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لطلاب العلم، بهدف تشجيع الناشئة على الإقبال على القرآن الكريم حفظاً وفهماً وتدبراً.

وأشاد الحاضرون في كلمتهم بالدور الريادي الذي تقوم به "دار الإتقان" تحت مظلة الأزهر الشريف، مؤكدين أن هذه المحافل تمثل حافزاً قوياً للأجيال الجديدة للتمسك بالقيم الأخلاقية والروحية التي يغرسها حفظ كتاب الله في نفوسهم.