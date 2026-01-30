سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب طفل (17 عاما)، مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية البلدة، وانتشرت في حي خلة أبو ماريا وشارع البريد القديم، ومنعت المواطنين من الوصول إلى مسجد البلدة الكبير لأداء صلاة العشاء، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

وأضاف أن طفلا (17 عاما) أصيب بالرصاص الحي في القدم، وقامت قوات الاحتلال بمطاردة المصاب لمحاولة اعتقاله، إلا أن طواقم الهلال الأحمر تمكنت الوصول اليه ونقله للمستشفى.