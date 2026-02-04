سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتحية لمستثمري الملابس والمنسوجات الأتراك في مصر، مؤكدًا ترحيبه بتوسيع الاستثمارات التركية في مجالات أخرى؛

وأضاف في كلمته، خلال الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي؛ أن دور المستثمرين الأتراك في المنسوجات والملابس؛ ساعد في تصدير الكثير من المنتجات المصرية للخارج؛ فضلا عن خلق حالة من تبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية وتوفير فرص عمل.

وأكمل الرئيس: "لقد نجحت مصر خلال العامين الماضيين؛ في المُضي قدمًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ وأسفرت السياسات النقدية عن مؤشرات إيجابية"،

وذكر الرئيس السيسي؛ أن الاقتصاد سجل نموا 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026؛ مشيرًا إلى بلوغ استثمارات القطاع الخاص نحو 66% من إجمالي الاستثمارات؛ ما يكشف اهتمام الدولة المصرية بالقطاع الخاص.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لدى وصوله إلى قصر الاتحادية.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية تتناول سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، إضافة إلى تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

كما ترأس الرئيسان أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.