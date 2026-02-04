الرئيس السيسي: آفاق التعاون بين مصر وتركيا لم تستغل حتى الآن بشكل كامل

|قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه مع مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا فقد أكدت مشاورات اليوم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وجود توافق كبير بأن آفاق التعاون لم تستغل حتى الآن بالكامل.

وأضاف خلال الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي، بحضور نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، أنه تم التوافق على العمل المشترك لزيادة حجم التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات التركية بما يحقق منفعة متبادلة عبر مشاركة المستثمرين الأتراك في التنمية الصناعية التي تشهدها مصر في قطاعات ذات أولوية.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية التي دخلت على بيئة الاستثمار المصرية والحوافز المتعددة والمزايا النسبية المرتبطة بالموقع الاستراتيجي والنفاذ للأسواق عبر اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتجمعات الإقليمية.

وشدد على توفر الأيدي العاملة الماهرة، موجهًا التحية للتجربة الناجحة لمستثمري الملابس والمنسوجات الأتراك في مصر.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لدى وصوله إلى قصر الاتحادية.

وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبًا بالرئيس التركي وقرينته أمينة أردوغان، اللذين يجريان زيارة رسمية إلى مصر، على رأس وفد رفيع المستوى.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس التركي، حيث عزف النشيد الوطني لكل من مصر وتركيا، واستعرض الرئيسان حرس الشرف.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية تتناول سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، إضافة إلى تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

كما ترأس الرئيسان أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.