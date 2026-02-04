تعادل مثير بين زد والمصري في الدوري

تعادل نادي المصري البورسعيدي مع ضيفه، زد، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، لحساب منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب، في الإسكندرية، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من جانب فريق المصري.

وحصل نادي المصري البورسعيدي على ركلة جزاء في أول 10 دقائق من المباراة، إلا أن صلاح محسن أهدرها برعونة كبيرة.

وفي الدقيقة 43، تمكن فريق زد من التقدم في النتيجة عن طريق اللاعب، رأفت خليل، بعد صناعة من اللاعب، أحمد عادل ميسي.

وفي أول ربع ساعة من الشوط الثاني، نجح نادي المصري البورسعيدي من تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب، صلاح محسن، بعد صناعة من اللاعب، منذر طمين.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي المصري البورسعيدي إلى النقطة 24، التي يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما يحتل زد المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط.