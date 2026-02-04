ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة كهرباء الإسماعيلية المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورغم تألق عُدي الدباغ في مباراة المصري الماضية وتسجيله هدفا قاتلا، إلا أن مدرب الزمالك فضّل الإبقاء عليه احتياطيا، لحساب ناصر منسي الذي يلعب بشكل أساسي.

كما يعود أحمد حمدي للمشاركة بشكل أساسي في وسط الملعب بعد غياب طويل.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد إسماعيل – أحمد حمدي – آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وبارون أوشينج وأحمد مجدي ومحمد شحاتة ويوسف وائل "فرنسي" ومحمد حمد وعبد الله السعيد وأيمن أمير عبد العزيز وعدي الدباغ.