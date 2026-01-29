تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، في ختام تعاملات الأسبوع الحالي، إلى ما دون 47 جنيهًا، مقارنة مع ما كان سجله الأحد 25 يناير 2026، بمقدار 15 قرشًا.

وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في نهاية معاملات أمس الأربعاء 28 يناير 2026، 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع، هابطًا بمقدار 15 قرشًا عن تعاملات الأحد الماضي، والتي حققت 47.01 للشراء، و47.11 للبيع.

وسجلت حركة أسعار الدولار في مصر خلال الأسبوع الحالي، تباينًا في أدائها، حيث حققت ارتفاعات وانخفاضات محدودة، في معاملات البيع والشراء، إذ صعد الدولار بمقدار قرش واحد في ثاني أيام التعاملات، قبل أن ينخفض في اليوم الثالث بمقدار 0.02 جنيه، ليستقر في اليوم الرابع عند 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع.

كان البنك المركزي المصري، قرر منح البنوك المحلية، إجازة رسمية، اليوم الخميس 29 يناير 202، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة.

ويبلغ سعر الدولار الآن في كل من البنك الأهلي، وبنك مصر، 46.88 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع، فيما استقر في البنك التجاري الدولي عند قيمة مقاربة، مسجلًا 46.85 جنيه للبيع، و46.95 جنيه للشراء.

وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية بختام تعاملات الأسبوع، 46.78 جنيه للبيع، و46.88 جنيه للشراء.

وفي بنك القاهرة، أغلق الدولار تعاملات البيع والشراء أمس، مساويًا لما استهل به الأسبوع، مستقرًا عند 47.02 جنيه للبيع، و47.12 جنيه للشراء.

كانت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، مطلع العام الجاري، كشفت عن تحقيق احتياطي النقد الأجنبي لمصر زيادة بنحو 1.236 مليار دولار خلال شهر ديسمبر ليسجل مستوى تاريخي 51.45 مليار دولار.

كما ارتفع رصيد الذهب باحتياطيات النقد الأجنبية بنحو 914 مليون دولار خلال ديسمبر إلى 18.17 مليار دولار ليساهم بشكل رئيسي في قفزة الاحتياطيات، حسبما أوضحه البيان، إضافة إلى ارتفاع رصيد الأموال السائلة للعملات الأجنبية لأول مرة منذ 5 أشهر بنحو 327 مليون دولار إلى نحو 33.23 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.