137 شاحنة مساعدات لإغاثة غزة تغادر معبر رفح البري

غادرت معبر رفح البري 137 شاحنة مساعدات، اليوم الخميس، إلى معبر كرم أبو سالم؛ للقيام بأعمال الفحص قبل تسليمها للجهات الفلسطينية الإغاثية.

وقال مصدر مسئول لـ "الشروق"، إن الشاحنات حملت أصنافا متنوعة من المساعدات، منها السلال الغذائية والخيام والمواد الطبية والمواد البترولية والملابس الشتوية والأغطية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية، تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وضمت 30 شاحنة من منظمات الأمم المتحدة (UN)، و41 شاحنة مرسلة للمخيم المصري، و32 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و3 شاحنات من دولة قطر، و17 شاحنة من دولة الإمارات، و9 شاحنات غاز، و5 شاحنات سولار.

كما أفاد المصدر بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الأربعاء بلغ 24626 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 395 ألف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 896 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 275 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28584 طنا من الغاز، و60345 سولارا، و1266 بنزينا، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.