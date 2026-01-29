قالت كايا كالاس مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن منطقة الشرق الأوسط لا تحتمل حربا جديدا، وذلك في معرض ردها على سؤال عن تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شن هجمات على إيران.

وأضافت كالاس: "فيما يتعلق بشن هجمات، أعتقد أن المنطقة لا تحتمل حربا جديدة"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأمس الأربعاء، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، معلنا أن أسطولا عسكريا أميركيا ضخما يتجه بسرعة نحو المنطقة، في رسالة واضحة تعكس تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية واسعة.

وفي تغريدة على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أمس الأربعاء، قال ترامب إن "أسطولا ضخما يتحرك الآن باتجاه إيران وبسرعة كبيرة"، مضيفا أن هذا الأسطول "أكبر من ذلك الذي أُرسل سابقا إلى فنزويلا"، في إشارة إلى حجم القوة العسكرية التي تحشدها الولايات المتحدة في المرحلة الحالية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني إن الولايات المتحدة ستتحمل مسئولية أي عواقب خارجة عن السيطرة تنجم عن أي عمل عدواني ضدها.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، قال إيرواني إن إيران "تبلّغ المجلس بأنها تواجه تهديدا أمريكيا واضحا باستخدام القوة ضدها"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف إيرواني: "نطالب بإنهاء جميع التهديدات والأعمال غير القانونية التي تُزعزع استقرار إيران".