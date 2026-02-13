لازاريني: التخلي عن الأونروا سيخلق فجوة سوداء مثل العراق بعد 2003



قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لم توضح بعد تصورها بشأن دور الوكالة في المستقبل، محذرا من أن التخلي عنها سيخلق فجوة سوداء مماثلة لتلك التي حدثت في العراق بعد 2003.

وأضاف لازاريني لوكالة "رويترز"، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن "لا توجد إجابة قاطعة، لأن الولايات المتحدة لها أيضا مصلحة في إنجاح هذه العملية، وإذا تخلصت من وكالة مثل وكالتنا قبل وجود بديل، فإنك تخلق أيضا فجوة سوداء ضخمة".

وتابع: "تذكروا ما حدث بالعراق في 2003 عندما جرى تفكيك الإدارة بأكملها (بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة). لم يكن هناك بديل وترك الناس دون أي خدمات".

وأوضح لازاريني، الذي سيترك منصبه بنهاية مارس، أن الأونروا لا تتوقع المزيد من التخفيضات في المدى القريب، وأنها ستواصل تقديم خدمات الصحة العامة والتعليم التي لا يقدمها أي طرف آخر.

وحث دول الخليج على زيادة دعمها لأن مساهمتها لا تتناسب مع تعبيرها القوي عن التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين.

وتتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موظفين لدى الأونروا بأنهم على صلة بحركة حماس، وهي مزاعم تنفيها الأونروا بشدة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ظلت واشنطن لفترة طويلة أكبر مانح للأونروا، لكنها جمدت التمويل في يناير 2024، بعد أن اتهمت إسرائيل نحو عشرة من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 الذي اندلعت بعده الحرب في غزة.

وتتهم إسرائيل الأونروا بالتحيز، وأقر الكنيست في أكتوبر 2024 قانونا يحظر على الوكالة العمل في إسرائيل ويمنع المسئولين من التواصل معها.