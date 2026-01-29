أسوشيتد برس: إيران تخطط لمناورة عسكرية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز

قالت إيران، اليوم الخميس، إنها قد تشن ضربة استباقية أو تستهدف الشرق الأوسط على نطاق واسع، بما في ذلك القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة وإسرائيل.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أصدرت إيران تحذيرًا للسفن في البحر، اليوم الخميس، يفيد بأنها تخطط لإجراء مناورة عسكرية الأسبوع المقبل ستتضمن إطلاق ذخيرة حية في مضيق هرمز، مما قد يتسبب في تعطيل حركة الملاحة عبر الممر المائي الذي يمر من خلاله 20% من إجمالي النفط العالمي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني إن الولايات المتحدة ستتحمل مسئولية أي عواقب خارجة عن السيطرة تنجم عن أي عمل عدواني ضدها.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، قال إيرواني إن إيران "تبلّغ المجلس بأنها تواجه تهديدا أمريكيا واضحا باستخدام القوة ضدها"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف إيرواني: "نطالب بإنهاء جميع التهديدات والأعمال غير القانونية التي تُزعزع استقرار إيران".

وأمس الأربعاء، قال "الحرس الثوري الإيراني" إنه يسيطر على الوضع الميداني ولديه "خطة عمل" لكل السيناريوهات، في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن "لدينا خبرة في (دحر العدو) في الحروب على نطاق واسع وفي أخطر الظروف وأكثرها تعقيدا"، بحسب وكالة "مهر".

وكشف المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني، الأربعاء، أن "أي عمل عسكري أميركي يُعدّ بداية حرب".

وصعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، معلنا أن أسطولا عسكريا أمريكيا ضخما يتجه بسرعة نحو المنطقة، في رسالة واضحة تعكس تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية واسعة.

وفي تغريدة على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أمس الأربعاء، قد ترامب إن "أسطولا ضخما يتحرك الآن باتجاه إيران وبسرعة كبيرة"، مضيفا أن هذا الأسطول "أكبر من ذلك الذي أُرسل سابقا إلى فنزويلا"، في إشارة إلى حجم القوة العسكرية التي تحشدها الولايات المتحدة في المرحلة الحالية.