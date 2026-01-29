هل يحل هادي رياض أزمة عامين في الأهلي؟

يواصل النادي الأهلي مساعيه لتدعيم الخط الدفاعي للنادي، خاصة بعد رحيل محمد عبد المنعم، والذي انتقل إلى نيس الفرنسي مطلع موسم 2024-2025، وبالتحديد في أغسطس من عام 2024، ثم في الانتقالات الصيفة التالية وبالتحديد في يونيو 2025 غادر رامي ربيعة إلى العين الإماراتي.

ومنذ رحيل محمد عبد المنعم يعاني النادي الأهلي، ومنذ عامين، في مركز قلب الدفاع، سواء بسبب المستوى الفني أو الحالة البدنية للمدافعين.

وتعاقد الأهلي اليوم، الخميس مع هادي رياض، قادمًا من صفوف بتروجت، لتدعيم دفاعات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وخلال العامين الماضيين تعاقد الأهلي مع 6 لاعبين في قلب الدفاع في محاولة لتعويض رحيل محمد عبد المنعم ورامي ربيعة.

البداية كانت مع يوسف أيمن الذي انضم للأهلي في يوليو 2024، كمحاولة لتأمين خروج عبد المنعم، ولكن اللاعب لم يكسب ثقة المدير الفني ولم يشارك بشكل مستمر مع الفريق.

ثم جاء المغربي أشرف داري، الذي انضم للأهلي في أغسطس 2024، كخيار جديد لتعويض محمد عبد المنعم، ولكن كثرة الإصابات وعدم الجاهزية البدنية منعت اللاعب من الظهور بانتظام مع الأهلي.

وفي يناير 2025 ضم الأهلي مصطفى العش من زد على سبيل الإعارة، قبل تفعيل بند الشراء في شهر 7 من العام نفسه، وحاول الأهلي توظيف اللاعب في مركز الظهير الأيسر بجوار مركزه الأساسي كقلب دفاع ولكنه لم يقدم الأداء المطلوب.

ثم في يونيو من العام ذاته ضم الأهلي أحمد رمضان بيكهام من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة، في فترة قيد استثنائية لكأس العالم للأندية، ولكن اللاعب لم يحجز مكانه في التشكيل الأساسي.

وفي يوليو 2025، ضم الأهلي ياسين مرعي من فاركو، وهو المدافع الحالي في التشكيل الأساسي بجوار ياسر إبراهيم، كما صعَّد الأهلي أحمد عابدين من فريق الشباب تحت 21 سنة ولكنه لم يشارك.

وفي الانتقالات الشتوية الحالية تعاقد الأهلي مع قلبي دفاع، حيث ضم عمرو الجزار من البنك الأهلي ثم هادي رياض من بتروجت لمدة 3 مواسم ونصف الموسم.

فهل ينجح هادي رياض في حل أزمة المدافع في النادي الأهلي والتي استمرت قرابة عامين، منذ رحيل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي، ورامي ربيعة إلى العين الإماراتي.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني يوم السبت المقبل، على ملعب أماني في زنجبار، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدراة جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، فيما يأتي يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، والجيش الملكي ثالثا برصيد نقطتين، بفارق الأهداف فقط أمام شبيبة القبائل، صاحب المركز الرابع والأخير.