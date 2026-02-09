انطلقت قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 130 سيارة، الاثنين، من محافظة الرقة إلى محافظة إدلب شمالي سوريا، لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد مؤخرا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "قافلة مساعدات إنسانية تضم نحو 130 سيارة مقدمة من أهالي محافظة الرقة، انطلقت لدعم وإغاثة المتضررين من الفيضانات التي غمرت مخيمات خربة الجوز بريف إدلب الجنوبي يوم أمس الأول".

وشهد الريف الغربي في إدلب أوضاعا إنسانية صعبة، حيث تسببت الفيضانات في تضرر 14 مخيما في بلدات خربة الجوز وعين البيضاء وبداما، وقُدّر عدد العائلات المتضررة بنحو 300 عائلة، وفقا لإحصائيات رسمية.

ويعيش نحو مليون نازح سوري بالخيام في شمالي البلاد، موزعين على ألف و150 مخيما، منها 801 بريف إدلب، و349 في ريف حلب، بحسب معطيات ميدانية.

ومع حلول فصل الشتاء تتجدد معاناة النازحين نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتسبب بغرق وتضرر خيامهم، وسط إطلاقهم مناشدات من أجل إعادتهم إلى بيوتهم وترميمها بعد تدميرها من قبل قوات الأسد.