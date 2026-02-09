بيراميدز يكشف تفاصيل إصابات لاعبي مواليد 2007 بعد حادث مصعد بالإسكندرية

يعرب هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن بالغ حزنه إزاء الحادث المؤسف الذي تعرّض له عدد من لاعبي فريق مواليد 2007، إثر سقوط المصعد بأحد الفنادق بمحافظة الإسكندرية، خلال تواجد الفريق في مهمة رسمية.

وقال الكابتن هاني: "تم نقل اللاعبين المصابين على الفور إلى مستشفى مبرة العصافرة، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الأطقم الطبية المختصة".

وأكد أنه وفقًا للتقارير الطبية الواردة حتى الآن، جاءت حالات اللاعبين على النحو التالي:

* اللاعب محمد عطية سيد عطية: ما بعد الارتجاج، وكدمة بالظهر، وكسر في عظام الساعد الأيسر، وكدمة بالركبة اليسرى، وكدمة بالقدم اليسرى.

* اللاعب محمد عبد الغني عبد الحليم: ما بعد الارتجاج، مع كسر في عظام القدم والكاحل والساق اليمنى.

* اللاعب محمد ياسر السيد مصيلحي: ما بعد الارتجاج، مع جرح رضي.

* اللاعب حمزة الشاذلي أحمد: ما بعد الارتجاج.

* اللاعب محمود كرم محمد مصطفى: ما بعد الارتجاج، وكدمة في الكاحل الأيسر.

ويؤكد هاني سعيد أن جميع اللاعبين يخضعون حاليًا للمتابعة الطبية الدقيقة، ويتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية وعمل أشعة مقطعية شاملة مرة أخرى وتوفير أفضل رعاية طبية لهم.

وبناءً على هذه الظروف الطارئة، تقدّمنا بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لتأجيل مباراة الفريق في مسابقة الدوري أمام فريق حرس الحدود، والتي كان مقررًا لها اليوم.

كما أوضح الكابتن هاني أن النيابة العامة المصرية تباشر حاليًا التحقيق في ملابسات الواقعة، وأن النادي يتعاون بشكل كامل مع الجهات المختصة، ولا توجد أي تعليقات إضافية في الوقت الحالي لحين انتهاء التحقيقات وصدور النتائج الرسمية.

ويوجه المدير الرياضي لبيراميدز الشكر للأطقم الطبية وإدارة مستشفى مبرة العصافرة على سرعة الاستجابة، وللجهازين الفني والإداري للفريق على ما تم اتخاذه من إجراءات سريعة للحفاظ على سلامة اللاعبين.

مع خالص تمنيات أسرة نادي بيراميدز بالشفاء العاجل لجميع اللاعبين، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ أبناءنا جميعًا من كل سوء.