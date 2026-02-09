استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بعد ظهر اليوم الاثنين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأفادت (وفا) نقلا عن مصادر محلية في القطاع "باستشهاد نبيل محمد أحمد الرحل "54 عاما" برصاص الاحتلال في بيت لاهيا شمال القطاع، في خرق جديد للاحتلال لوقف إطلاق النار".

وأضافت أن "آليات الاحتلال أطلقت النار باتجاه مدرسة الفلاح في منطقة عسقولة بحيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة".

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه "باستشهاد المواطن الرحل، ترتفع حصيلة الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 583، وإجمالي الإصابات إلى 1544، فيما جرى انتشال 717 جثمانا".