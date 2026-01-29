عصام عمر يحقق فكرة مسلسل بطل العالم مع فريق ملاكمة مركز شباب صفط اللبن

قبل عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "بطل العالم"، اليوم الخميس، نشر الفنان عصام عمر، بطل العمل، عبر صفحته وحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة مع لاعبي الملاكمة بمركز شباب صفط اللبن، وصورة للمركز وهو به حلبة ملاكمة مكتوب عليها اسم المسلسل "بطل العالم"، وصورة أخرى للمركز قبل إنشاء هذه الحلبة.

وكتب عصام عمر: "قبل ما نبدأ حلقات المسلسل كنا متعودين نعمل عرض خاص ونعزم الناس تيجي تتفرج على أول حلقة كأنه فيلم، بس المرة دي مكنتش حابب أعمل كده لأني عمري ما عملت عرض خاص لمسلسل من اللي عملتهم".

واستكمل: "وجاتلنا فكرة إن بفلوس العرض الخاص نعمل حاجة تنفع أكتر الشباب في الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه، والنهاردة الصبح ربنا كرمنا وعملنا ده مع صديقي وشريكي، واللي الفكرة بدأت من عنده، المنتج طارق نصر".

وأضاف: "شكرا لـ يانجو بلاي اللي متأخروش علينا في إننا نعمل حاجة تنفع الناس أكتر وأكتر.. أقدملكم مركز شباب صفط اللبن (بطل العالم)".

وكان عصام عمر قد استعرض في الحلقة السابعة أزمة الأبطال الرياضيين المالية، عندما تحدث مع والده (الفنان محمد لطفي)، بعد عتابه له أنه خذله عندما خسر قديما المباراة التي كان سيتوج بعدها بطل العالم في الملاكمة، ولكن صلاح (عصام عمر) يواجهه بالحقيقة أنه اضطر للخسارة مقابل أن يحصل على مقابل مالي لكي يتمكنوا من إجراء عملية لابن شقيقه.

وقال جملة في العمل أصبحت حديث السوشيال ميديا، وتداولها رواد السوشيال ميديا، خاصةً من متابعي المسلسل، وهي: "أبطال اليومين دول مش اللي بياخدوا ميداليات بس يا كابتن.. اللي عارفين ياكلوا ويشربوا ويكفوا بيتهم بالحلال حتى لو اليوم بيومه".

وتدور أحداث مسلسل "بطل العالم" في إطار من الأكشن والتشويق والكوميديا حول "صلاح الحريف" (عصام عمر)، بطل ملاكمة سابق يضطر للعمل كحارس شخصي (بودي جارد) بعد خسارته للقب، ليجد نفسه متورطا في حماية "دنيا" (جيهان الشماشرجي) من "المحروق" (فتحي عبدالوهاب)، زعيم مراهنات خطير، في رحلة مليئة بالمطاردات والتشويق، من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبد الحميد، وعدد حلقاته 10 حلقات.