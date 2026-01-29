القناة 12 العبرية: الصومال يمنع تحليق طيران أركيا الإسرائيلية بأجوائه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت قناة عبرية، الخميس، أن الصومال قررت إغلاق مجالها الجوي أمام رحلات شركة "أركيا" الإسرائيلية للطيران.

ورجحت أن يكون السبب هو اعتراف تل أبيب بما يُعرف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي.

وأفادت القناة 12 العبرية، بأن "الحكومة الصومالية أعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية لشركة أركيا الإسرائيلية دون إبداء الأسباب"، لكن "من المرجح أن يكون السبب هو الاعتراف بأرض الصومال".

وأضافت القناة، أن إسرائيل علمت بالقرار بعد تلقي مكاتب شركة "أركيا" إشعارا بإلغاء تصريحها بالمرور عبر المجال الجوي الصومالي.

وأوضحت أن "أركيا" تحصل على تصريح متجدد بالمرور عبر المجال الجوى الصومالى شهريا، إلا أنه لم يُمنح تصريح لشهر فبراير المقبل.

ووفق المصدر ذاته، تم إخطار "أركيا" بمنع تحليق طيرانها فوق الأجواء الجوية للصومال خلال رحلتها المرتقبة في فبراير، المتجهة إلى تايلاند.

ونوهت القناة إلى أن مسار الرحلة إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، سيصبح أطول بكثير، لكنها أشارت إلى أن شركات الطيران الإسرائيلية الأخرى، مثل "العال" لم تتلق بعد إشعارا بتجديد الموافقة الدورية على الطيران في الأجواء الصومالية.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات الصومالية بخصوص ما ذكرته القناة العبرية.

وفي ديسمبر 2025 أعلنت إسرائيل اعترافها بالإقليم الانفصالي، ما أثار انتقادات إقليمية ودولية واسعة لتل أبيب.

وقبل الخطوة الإسرائيلية لم يحظ الإقليم، منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، بأي اعتراف رسمي، ويتصرف كأنه كيان مستقل إداريا وسياسيا وأمنيا.

ونهاية ديسمبر 2025، حذر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، من أن اعتراف إسرائيل بالإقليم يهدف إلى توطين الفلسطينيين قسرا في بلاده، بجانب الوصول إلى خليج عدن والبحر الأحمر.

وتتمسك إسرائيل بمخططاتها لتهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، الذي بدأت فيه بدعم أمريكي يوم 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية استمرت عامين.

وخلّفت هذه الإبادة أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.