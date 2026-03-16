تقديرات إسرائيلية: إيران تقترب من طلب مفاوضات رسمية للتوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب

كشف مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى، مساء اليوم الاثنين، عن وجود مؤشرات قوية تفيد بأن إيران مهتمة بالتوصل إلى اتفاق وتسعى لدفع تحرك ينهي الحرب.

وذكرت المصادر، للقناة 13 العبرية، أن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أنه من المتوقع أن توجه الجمهورية الإسلامية طلباً رسمياً خلال الأيام المقبلة لفتح باب المفاوضات، مؤكدة: "الإيرانيون يريدون اتفاقاً". ومع ذلك، رجحت التقديرات أن القتال قد يستمر لعدة أسابيع إضافية.

وتتقاطع هذه المعلومات مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم، والتي قال فيها: "الإيرانيون يتحدثون إلينا، إنهم يريدون صفقة"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف ترامب أن القدرة العملياتية للنظام في طهران تلقت ضربة قاصمة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا أكثر من 7000 هدف تجاري وعسكري، بما في ذلك مصانع لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة.

وشدد ترامب على تحقيق انخفاض بنسبة 90% في قدرة إيران على إطلاق الصواريخ، قائلاً: "لقد تم تدمير جيشهم وقادتهم، والصواريخ التي تُطلق الآن وتيرتها منخفضة جداً لأنه ببساطة لم يتبق لديهم الكثير".

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى وجود "ضبابية كثيفة" حول هوية صانع القرار في طهران بعد تصفية الصفين الأول والثاني من القيادة، وأضاف: "الصف الثالث يرزح تحت الضغط الآن، ولا نعرف من يقودهم.. كل قادتهم لقوا حتفهم حسب علمي".

وتطرق تحديداً إلى الأنباء حول "مجتبى خامنئي"، قائلاً: "لا أعرف إن كان حياً أم ميتاً، لم يره أحد وهذا أمر غريب".

وفي سياق متصل، تطرق ترامب إلى قضية مضيق هرمز، واصفاً إياه بـ "السلاح الاقتصادي"، ودعا الدول التي تعتمد على نفط المنطقة إلى المشاركة في تأمينه، موضحاً أن الولايات المتحدة تحصل على أقل من 1% من النفط الذي يمر عبر المضيق، بينما تعتمد دول آسيا وأوروبا عليه بشكل أكبر.

وأكد أن سبع دول أبدت استعدادها للمشاركة في قوة دولية لحماية حركة الملاحة هناك.

وختم ترامب تصريحاته بالقول: "إنهم (الإيرانيون) يريدون التفاوض بشدة، لا أعتقد أنهم مستعدون تماماً بعد حسب ما أسمع، لكننا سننهي المهمة".