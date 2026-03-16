 ملك الأردن ورئيس الإمارات يبحثان التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد - بوابة الشروق
ملك الأردن ورئيس الإمارات يبحثان التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد

وكالات
نشر في: الإثنين 16 مارس 2026 - 9:23 م | آخر تحديث: الإثنين 16 مارس 2026 - 9:23 م

بحث ملك الأردن عبدالله الثاني، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، اليوم الاثنين، التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد الدائر.

وأكد الزعيمان، خلال لقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، إدانتهما لأية اعتداءات على الأردن ودولة الإمارات وسيادتهما، مشددين على أن الدول العربية لم تكن طرفا في الحرب ولم تبدأها، بل حاولت احتواء الأزمة وتجنب انزلاق المنطقة للصراع، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

ولفت الملك عبدالله، إلى استمرار الأردن باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على أمنه واستقراره.

وشدد الزعيمان على ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق مع الشركاء والقوى الفاعلة للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار للمنطقة، مؤكدين ضرورة الاحتكام للحوار والدبلوماسية لوقف النزاع.

ونبه العاهل الأردني إلى خطورة استغلال التطورات الحالية كذريعة لتقييد حرية المصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وفرض واقع جديد في الضفة الغربية وغزة.

اخبار متعلقة


