حزب الله ينفي ارتباطه بخلايا أو شبكات داخل الكويت

نفى حزب الله، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، ارتباطه بخلايا أو شبكات داخل دولة الكويت وأكد حرصه الدائم والثابت على أمن الكويت واستقرارها.

وأصدر الحزب بيانا نفي فيه "نفي قاطعا الادعاءات والاتهامات الصادرة عن وزارة الداخلية الكويتية بشأن ارتباطه بخلايا أو شبكات داخل الكويت، مؤكدا أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وهي محض افتراءات باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلا".

وقال "إن حزب الله أعلن مرارا وتكرارا وبكل وضوح، أنه لا وجود لخلايا أو أفراد أو تشكيلات لحزب الله في الكويت"، مؤكدا "حرصه الدائم والثابت على أمن الكويت واستقرارها وسلامة شعبها، وعلى أفضل العلاقات والتعاون بين لبنان والكويت، حكومة وشعبا".

يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية، كانت قد أعلنت أمس أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة "حزب الله"، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان اليوم الثلاثاء، ضلوع "حزب اللّه" في مخطط إرهابي يستهدف سيادة دولة الكويت وأمنها، وأعربت عن استعداد السلطات اللبنانية للتعاون في التحقيقات وصولا لمعاقبة المرتكبين.