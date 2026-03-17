برنامج الأغذية العالمي: 45 مليون شخص قد يعانون من الجوع الحاد إذا استمرت حرب إيران

أظهر تحليل لبرنامج الأغذية العالمي، نشر اليوم الثلاثاء، أن عشرات الملايين ​من الناس سيتعرضون لجوع حاد إذا استمرت ‌حرب إيران حتى يونيو المقبل.

وأدت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير، إلى شلّ ​طرق وصول المساعدات الإنسانية الرئيسية، ما تسبب ​في تأخير إيصال شحنات منقذة للحياة إلى ⁠بعض أكثر مناطق العالم تضرراً، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وقال نائب المدير التنفيذي ​للبرنامج كارل سكو لصحفيين في جنيف إن من ​المتوقع أن يعاني 45 مليون شخص إضافي من الجوع الحاد بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والنفط والشحن.

وأوضح سكو أن تكاليف الشحن ارتفعت 18 في المائة، منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وإن بعض الشحنات اضطرت لتغيير مسارها.

وأضاف أن هذه التكاليف الإضافية تأتي إلى جانب تخفيضات كبيرة في الإنفاق من قِبل برنامج الأغذية ​العالمي، إذ ​يركز المانحون، بشكل أكبر، على الدفاع.