دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 129 صاروخا و233 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الهجمات الإيرانية، حيث تم منذ بدء الاعتداءات اعتراض وتدمير 129 صاروخًا و233 طائرة مسيرة.

وأهابت القيادة العامة - في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - بالجميع ضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، ومع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.

وبيّنت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.