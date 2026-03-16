جيش الاحتلال الإسرائيلي: اعتراض صاروخين إيرانيين وسقوط آخر في منطقة مفتوحة

دوت صافرات الإنذار، في مناطق واسعة وسط البلاد، مساء اليوم الاثنين، إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وأفادت مصادر عبرية بأنه جرى رصد إطلاق 3 صواريخ على الأقل نحو وسط البلاد، حيث تكرر دوي الصافرات في مناطق الأغوار، ومستوطنات شمال الضفة، وتل أبيب الكبرى "غوش دان"، وشمال منطقة لخيش، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكدت المصادر وقوع عمليتي اعتراض في سماء المنطقة، بينما سقط صاروخ ثالث في منطقة مفتوحة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

من جانبه، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانا أكد فيه: "أن الجيش رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وأن منظومات الدفاع الجوي تعمل في هذه الأثناء على اعتراض التهديدات".

وأضاف المتحدث أن قيادة الجبهة الداخلية عممت تعليمات عاجلة ومباشرة عبر الهواتف المحمولة في المناطق ذات الصلة، داعيا الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات والبقاء داخل المناطق المحصنة حتى صدور إشعار آخر، مشددا على أن هذه الإجراءات "تنفذ لإنقاذ الأرواح".