محكمة تسمح لإدارة ترامب باستئناف ترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة

أجازت محكمة استئناف فدرالية أمريكية، الاثنين، لإدارة دونالد ترامب بمواصلة عمليات الترحيل بشكل موقت للمهاجرين غير الشرعيين إلى دول غير بلدانهم الأم.

وعلقت المحكمة بأغلبية صوتين مقابل صوت، قرارا بوقف عمليات الترحيل إلى ما يُسمى بـ"دول ثالثة"، والذي كانت قد فرضته محكمة أدنى، بحسب وكالة فرانس بررس.

وكان القاضي براين مورفي قد أقر الشهر الماضي عدم قانونية عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، لكنه علق تنفيذ حكمه لإتاحة الوقت أمام الحكومة لتقديم طعن.

وعلقت محكمة الاستئناف قرار وقف عمليات الترحيل، وأجازت مواصلتها بانتظار البتّ في القضية.

ورحّبت المدعية العامة بام بوندي بقرار محكمة الاستئناف معتبرة أنه "انتصار حاسم" لبرنامج الرئيس دونالد ترامب المتعلق بالهجرة.

وكان ترامب قد خاض حملته الانتخابية متعهدا بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين.

وأشار القاضي مورفي في حكمه إلى أن الكونغرس أقرّ سياسة تقضي بعدم ترحيل أي شخص إلى دولة قد تكون حياته فيها معرضة للخطر أو قد يتعرض فيها للتعذيب.

وكان مورفي الذي عينه الرئيس السابق جو بايدن قد سعى سابقا إلى منع ترحيل مجموعة من المهاجرين إلى جنوب السودان الذي يشهد اضطرابات، إلا أن المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة نقضت قراره.

ووفقا للسلطات الأمريكية فإن الرجال الثمانية الذي يشكلون المجموعة - اثنان من بورما واثنان من كوبا وواحد من كل من فيتنام ولاوس والمكسيك وجنوب السودان - مدانون بارتكاب جرائم عنيفة.

ودافعت إدارة ترامب عن عمليات الترحيل إلى دول ثالثة باعتبارها ضرورية نظرا لأن الدول الأصلية لبعض المستهدفين بالترحيل قد ترفض استقبالهم.