كندا و3 دول أوروبية تحذر من عواقب هجوم بري إسرائيلي على لبنان: الوضع الإنساني مقلق للغاية هناك

قالت كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، إنه يجب تجنب هجوم بري إسرائيلي كبير في لبنان نظرا لما قد يترتب عليه من عواقب إنسانية وخيمة.

وذكرت الدول الخمس في بيان مشترك، اليوم الاثنين، أن شن هجوم بري إسرائيلي واسع النطاق سيكون له عواقب إنسانية مدمرة وقد يؤدي إلى صراع طويل الأمد، وفق وكالة رويترز.

وجاء في البيان: «يجب تجنبه الهجوم البري.. فالوضع الإنساني في لبنان، بما في ذلك النزوح الجماعي المستمر، مقلق للغاية بالفعل».

وأكد البيان على دعم الدول الخمس للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله.

وسبق أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، بدء عملية برية بجنوبي لبنان، وأن مئات آلاف اللبنانيين لن يعودوا إلى منازلهم حتى ضمان سلامة سكان شمالي إسرائيل.

وقال كاتس خلال اجتماع تقييم أمني: "بدأ الجيش عملية برية في لبنان لإزالة التهديدات وحماية سكان الجليل والشمال"، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وفي 2 مارس، بدأ حزب الله استهداف مواقع عسكرية لإسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، واغتيالها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ضمن عدوان مستمر على إيران منذ 28 فبراير الماضي.

ووسعت إسرائيل، في 2 مارس، غاراتها لتشمل الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوبي وشرقي لبنان، وبدأت في اليوم التالي توغلات برية محدودة في الجنوب، لكن "حزب الله" أعلن تصدي مقاتليه لها.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان بعضها منذ عقود والبعض الآخر احتلته خلال الحرب الأخيرة على البلد العربي بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.