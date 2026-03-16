انقلاب زورق الوكالة الأوروبية لحرس الحدود قبالة سواحل اليونان وعلى متنه السفير الإستوني

انقلب زورق دورية تابع للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) وعلى متنه خمس أفراد، من بينهم السفير الإستوني في اليونان، قبالة جزيرة تقع بأقصى شرق اليونان.

وذكر خفر السواحل اليوناني أن القارب غرق قبالة سواحل جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة، دون توضيح أسباب انقلابه، وأضاف أن أربعة إستونيين من بينهم السفير الاستوني في اليونان، وضابط اتصال يوناني من وكالة فرونتكس كانوا على متن القارب وقت وقوع الحادث.

وأنقذ زورق تابع لخفر السواحل اليوناني وقارب آخر كان يبحر في المنطقة الأفراد الخمسة، وتم نقلهم إلى جزيرة كاستيلوريزو، حيث نقل أربعة مصابين جوا إلى جزيرة رودس.

ولم يوضح خفر السواحل ما إذا كان السفير الاستوني من بين المصابين الذين نقلوا جوا إلى رودس.

ويذكر أن اليونان تعتبر من المسارات الرئيسية لعبور المهاجرين الذين يفرون من ظروف الفقر والصراعات في أفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي. تنتشر قوات فرونتكس في اليونان منذ سنوات، حيث يعمل أفراد وسفن من الوكالة الأوروبية جنبا إلى جنب مع خفر السواحل ودوريات حرس الحدود اليونانية.