علق الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على المقولة الشائعة بأن «الشعب المصري متدين بطبعه»، مؤكدا أن «هذه المسألة ليست محاباة أو مجاملة».

وقال خلال برنامج «اسأل المفتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إن التدين يمثل أصلا في النفس البشرية ولدى الشعب المصري، مستشهدا بشهادات المستشرقين والأوروبيين التي وصفت الدين في مصر بأنه كان «من قبل ومن بعد، ومن يمين ومن شمال كل شيء».

وأضاف أن «كتاب الموتى» عند المصريين القدماء، يعكس بوضوح الاستئناس بالجانب الديني، مستشهدا بالمحكمة التي كان المصري القديم يعتقد أنها تُعقد للمتوفى أمام 42 قاضيا، ليبرئ نفسه من السرقة والقتل والزنا والاعتداء على حقوق الجار.

وأوضح أن مصر «أرض الأنبياء» شهدت أرضها سيدنا يوسف وموسى وعيسى عليهم السلام، بالإضافة إلى النبي المصري الوحيد إدريس عليه السلام، مؤكدا أن «قضية تدين المصريين حقيقية ولا يمكن إنكارها، ومن يريد أن ينظر فيها بعيدا عن العلم، فليقل ما شاء، ولكن عليه أن يراجع الشهادات الغربية وغير الغربية، والتي تثبت ذلك».

وشدد على أن إدراك بركات «ليلة القدر» يستلزم «التهيئة القلبية»، موضحا أن مناجاة الخالق تتطلب إخلاء القلب من شواغل الدنيا؛ كون القلب «الملك والأمير» الذي تتبعه الأعضاء استقامة واعوجاجا.

وأضاف أن من مقتضيات الاستعداد لليلة القدر الإكثار من قيام الليل، لافتا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يوقظ أهله ويشد مئزره اجتهادا في العبادة.

ونصح بضرورة تخلص الإنسان من داء النفس والعجب والكبر والرياء، مشددا على ضرورة «فض الخصومات» كونها «تحبط العمل وتمنع قبوله».

ودعا المسلم إلى العفو والبدء بالسلام مهما كانت الخطيئة المرتكبة في حقه، مشددا أن العفو من شيم الكرام، مستشهدا بالحديث النبوي «كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون».