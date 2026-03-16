جيش الاحتلال: استهدفنا المقر الرئيسي للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه استهدف المقرّ الرئيسي للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

ونشر جيش الاحتلال مقطع فيديو توضيحيا للعملية، وقال في بيان: «هاجم سلاح الجو المقرّ الرئيسي للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني».

وأضاف: «أُقيم المقرّ داخل مجمّع عسكري واسع تابع للنظام في شرق طهران حيث استخدمه قادة كبار على مدى سنوات لإدارة نشاطات هذه القوة والدفع بعمليات إرهابية ضد إسرائيل ودول أخرى في المجال البحري في الشرق الأوسط».

وأشار إلى أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري تتحمل مسئولية مباشرة عن المساس بحرية الملاحة الدولية وتنفيذ عمليات زعم أنها إرهابية ضد سفن مدنية.

وتابع: «هذه القوة تتولى تسليح وتمويل أذرع الإرهاب التابعة للنظام عبر نقل وسائل قتالية على متن سفن تابعة لها».

وختم بالقول: «استهداف هذا المقرّ يعمّق الضربة الموجهة إلى قدرة هذه القوة على إدارة نشاطها اليومي في التخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد إسرائيل وضد حرية التجارة والملاحة الدولية».