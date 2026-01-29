 بنك سانتاندير يتجه لغلق 44 من فروعه في المملكة المتحدة - بوابة الشروق
الخميس 29 يناير 2026 12:05 م القاهرة
بنك سانتاندير يتجه لغلق 44 من فروعه في المملكة المتحدة

لندن - (د ب أ)
نشر في: الخميس 29 يناير 2026 - 11:54 ص | آخر تحديث: الخميس 29 يناير 2026 - 11:54 ص

من المقرر أن يغلق بنك سانتاندير 44 من فروعه عبر المملكة المتحدة في خطوة سوف تعرض 291 وظيفة للخطر.

وقالت المؤسسة المالية العملاقة ومقرها إسبانيا، إن الغلق يأتي في إطار إعادة هيكلة لشبكة فروعها المرتبطة بالتحول من العملاء إلى الخدمات الرقمية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأضافت أنه يتم الآن الانتهاء من 96% من معاملاتها في القنوات الرقمية بعد زيادة سريعة في عملاء الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

ويأتي ذلك بعد أقل من عام من إعلان البنك عن غلق 95 من فروعها في مارس الماضي، في خطوة أدت إلى تسريح 750 موظفا.

وقال رئيس الفرع البريطاني للبنك مايك رجنير في يوليو الماضي، إنه تم شطب نحو ألفي وظيفة على مدار العام السابق من خلال إعادة الهيكلة المستمرة في البنك ولكنه أشار إلى "احتمالية كبيرة" في شطب المزيد من الوظائف مستقبلا.

وقال سانتاندير، إن غلق الفروع سوف يحل محله "مصرفيين مجتمعيين" الذين سوف يعملون من سانتاندير لوكال أو مراكز مصرفية للحفاظ على تواجد في المجتمعات المحلية.

