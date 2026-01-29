كالاس: لا أستطيع تخيل تشكيل دول الاتحاد الأوروبي لجيش منفصل

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إنها لا تستطيع أن تتخيل تشكيل دول الاتحاد الأوروبي لجيش منفصل، وفقا لدعوات أثارتها في الآونة الأخيرة شخصيات من بينها مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء أندروس كوبيلوس لتشكيل قوة أوروبية.

وأضافت كالاس قبل اجتماع للشؤون الخارجية "لكل دولة أوروبية جيش، وجيوش 23 دولة هي جزء من هيكل حلف شمال الأطلسي، لذا لا أتصور أن تشكل الدول جيشا أوروبيا منفصلا. يجب أن يعتمد الأمر على الجيوش الموجودة بالفعل، وعلينا أن نرى كيف سيطبق ذلك عمليا"، بحسب وكالة "رويترز "للأنباء.

وتابعت قائلة "من المفهوم في المجال العسكري ضرورة وجود تسلسل قيادي محدد، بحيث يكون من الواضح عند وقوع أي حدث من يصدر الأوامر لمن. إذا شكلنا هياكل موازية، فسيؤدي ذلك إلى إرباك".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفض مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي دعوات بعض السياسيين الأوروبيين البارزين لتشكيل جيش أوروبي منفصل، والتي أثارتها الشكوك إزاء التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه أمن القارة لا سيما بعد التوتر بشأن جرينلاند.



