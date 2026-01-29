الولايات المتحدة: نعتزم رفع الحظر على المساعدات للصومال

قالت الولايات المتحدة أمس الأربعاء إنها تعتزم رفع الحظر على المساعدات للصومال، بعدما ذكرت أن السلطات الصومالية أعلنت مسؤوليتها عن الأعمال التي وقعت مطلع الشهر الجاري وأسفرت عن عرقة عمليات المساعدات.

وعلى الرغم من البيان الأمريكي الذي أفاد بأن الصومال اعترفت بمسؤوليتها عن عرقلة مساعدات برنامج الأغذية العالمي في ميناء مقديشو، مما أدى لوقف المساعدات، لم تؤكد الحكومة الصومالية تحملها مسؤولية ما حدث، ولم ترد على طلب من وكالة أسوشيتد برس (أب) للتعليق.

وعلى الرغم من إلغاء وقف المساعدات، لم يتضح على الفور متى سيتم استئنافها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في السابع من يناير الجاري إنها علقت جميع المساعدات للحكومة الاتحادية في الصومال بسبب ما تردد عن تدمير مسؤولين صوماليين مخزنا تموله أمريكا يخص برنامج الأغذية العالمي، ومصادرة مساعدات غذائية تقدر بـ 82 طنا.

ونفت الخارجية الصومالية ما رددته واشنطن آنذاك، وقالت إن أعمال التوسيع والبناء في الميناء لم تؤثر على حفظ وتوزيع المساعدات الإنسانية.