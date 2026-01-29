ينطلق غدًا في دور العرض المصرية، الفيلم الوثائقي "ميلانيا – Melania"، الذي يكشف عن كواليس حياة السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب خلال 20 يومًا سبقت حفل تنصيب دونالد ترامب في ولايته الثانية يناير 2025، بالتوازي مع عرضه في أمريكا والعالم.

الفيلم الذي تبلغ مدته 104 دقائق من إخراج بريت راتنر الذي شارك أيضًا في الإنتاج إلى جانب فرناندو سوليشين ومارك بيكمان وميلانيا ترامب، يظهر فيه 25 شخصية من بينهم دونالد ترامب، والملكة رانيا، وبارون ترامب، ويُعرض باللغة الإنجليزية مع ترجمات بعدة لغات، في 2000 دار عرض داخل أمريكا و5000 دار عرض على مستوى العالم.

ويأتي عرض الفيلم بعد عام من صدور كتابها "ميلانيا"، مذكرات شخصية تصور السيدة الأولى عن قرب، متضمنة قصصًا شخصية وصورًا عائلية لم تُشارك من قبل مع الجمهور.

ووفقًا لموقع فوكس نيوز، سعت العديد من شركات صناعة الأفلام والمنصات للحصول على الحقوق الحصرية للفيلم، منها ديزني ونتفليكس وباراماونت، فيما قدمت أمازون وMGM أعلى عرض، حيث اشترتا ترخيص الفيلم مقابل 40 مليون دولار.

ويُوثق الفيلم كواليس تنسيق ميلانيا ترامب لترتيبات التنصيب، وتعاملها مع تعقيدات انتقال السلطة داخل البيت الأبيض، ودورها في تقديم المشورة للرئيس ترامب، إلى جانب لحظات شخصية وعائلية، واجتماعات ومحادثات خاصة، وترتيبات انتقال أسرتها إلى واشنطن، من خلال لقطات حصرية لم تُعرض من قبل.

ويبدأ برومو الفيلم بمشهد دخول ميلانيا إلى قاعة الكابيتول الأمريكية قبل تنصيب زوجها رئيسًا للمرة الثانية، مرتدية زيها الشهير وتقول: "ها نحن ذا من جديد"، ويتنقل الإعلان بين مشاهدها والرئيس في الحفل، ثم لقطات من منتجع مارالاجو، وأبناء الرئيس، وطائرة الرئاسة، والشعار الرئاسي.

وأكدت ميلانيا ترامب أن الفيلم عمل شخصي جدًا يعكس حياتها من زاوية لم تُعرض من قبل، بعيدًا عن السياسة أو الجدل الإعلامي، مع حرصها على التحكم الكامل بالتحرير، اختيار الموسيقى، تصحيح الألوان، مراجعة النسخة النهائية، وتصميم الحملة الإعلانية.

وقال مخرج الفيلم بريت راتنر إن التصوير جرى في الزمن الحقيقي للأحداث خلال فترة انتقال السلطة، مما يتيح للجمهور الاطلاع على أماكن ولحظات عادةً ما تكون مغلقة أمام الكاميرات.

وأكد صناع الفيلم أن العمل لم يُنتج لأغراض سياسية، وأن هدفه منح الجمهور "نظرة نادرة خلف الكواليس" على حياتها وتجربتها كسيدة أولى، وشهد عرضًا خاصًا مؤخرًا في البيت الأبيض بحضور ميلانيا ترامب ودونالد ترامب وعدد من القادة والمشاهير.