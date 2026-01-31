إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، مساء السبت، أن المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين ستقام في أواخر شهر فبراير.



والتمرين المشترك الثامن لـ"حزام الأمن البحري" سيُنفَّذ في منطقة شمال المحيط الهندي، بمشاركة وحدات من البحرية الإيرانية، وبحرية الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى البحريتين الروسية والصينية.

ومن المقرر أن تبدأ إيران تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز يوم الأحد الأول من فبراير، وتستمر على مدار يومين، وفق قناة برس تي في الحكومية.

ودعت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، السبت، الحرس الثوري الإيراني إلى تجنب السلوك التصعيدي في الخليج العربي، عقب إعلان طهران عزمها إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية لمدة يومين في مضيق هرمز، تبدأ الأحد.

وقالت "سنتكوم"، في بيان إن إيران أعلنت "أمس أن الحرس الثوري سيجري مناورات بحرية بالذخيرة الحية لمدة يومين في مضيق هرمز، من المقرر أن تبدأ يوم الأحد".

وأضافت: "نحث الحرس الثوري الإيراني على تنفيذ المناورات البحرية المعلنة بطريقة آمنة ومهنية، وتجنب تعريض حرية الملاحة البحرية الدولية للخطر".