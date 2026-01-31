أحمد موسى مشيدا بتسليم مدبولي الوحدات السكنية بديل الإيواء بالمنيا: الرئيس السيسي عايز سكن يليق بأهله وناسه

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التجول بنفسه والسؤال عن مدى رضا الناس والمشكلات التي تواجههم، وذلك خلال زيارته المركز التكنولوجي بقرية «تونا الجبل» بمحافظة المنيا.



وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء السبت، أن مجمع خدمات المواطنين بقرية «تونا الجبل» يوفر جميع الخدمات داخل القرية، مشيرا إلى أن المواطنين لم يعودوا بحاجة لتحمل مشقة السفر والمصاريف للذهاب إلى مديريات التموين أو الزراعة في عاصمة المحافظة.



وشدد أن مراسم تسليم رئيس الوزراء لعقود الوحدات السكنية للأهالي كانت «احتفالية إنسانية حقيقية»، قائلا: «الرئيس عبد الفتاح السيسي مش عايز أهله وناسه إلا ويكون عندهم سكن والناس تعيش في أماكن تليق بهم».



ولفت إلى أن مشكلة هؤلاء الأهالي استمرت لما يقرب من 60 أو 70 عاما، بعد أن كانوا يقطنون فيما يسمى بـ «البلوكات»، موضحا أن كل أسرة كانت تعيش في «غرفة واحدة» والمعاناة الأكبر تكمن في أن الخدمات والمرافق كانت مشتركة، إذا تتشارك ثلاث أو أربع أسر في مطبخ واحد ومرافق خدمية واحدة.



وشدد أن الدولة المصرية تتغير وتبني منظومة جديدة توفر «سكنا آدميا وكريما» للمواطنين، قائلا: «الأسرة اللي كانت قاعدة في أوضة بقى عندها شقة بالإيجار.. شكرا للرئيس السيسي على رعايته واهتمامه بأهل وشعب مصر».



وسلّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لمحافظة المنيا، عددا من العقود للمستفيدين من المرحلة الأولى من مشروع العمارات الجديدة بديل الإيواء بمنطقة السلخانة بحي جنوب مدينة المنيا، كما تم توزيع عدد من عقود تقنين أملاك الدولة، ويبلغ عدد عمارات المشروع 31 عمارة، تم تنفيذ 9 عمارات منها كمرحلة أولى، وجار تنفيذ الباقي خلال العامين الماليين 2025/2026، و2026/2027 وذلك من خطة المحافظة الاستثمارية .



وأوضح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن إجمالي تكلفة المشروع تبلغ 508 ملايين جنيه، وتبلغ مساحة الوحدة غرفتين وصالة ومنافع خاصة بكل وحدة دورات مياه، تجنبا لنموذج الغرفة الواحدة والمنافع المشتركة، وحفاظا على خصوصية الأسرة وحياتهم الكريمة اللائقة.