هامبورج يحرج بايرن ميونخ بتعادل مثير ويشعل صراع القمة في الدوري الألماني

فرض فريق هامبورج التعادل على ضيفه بايرن ميونخ بنتيجة 2-2، في مباراة مثيرة جمعتهما اليوم السبت على ملعب فولكسبارك ضمن الجولة الـ20 من الدوري الألماني.

وافتتح فابيو فيريرا التسجيل لهامبورج من ضربة جزاء في الدقيقة 34، قبل أن يعادل هاري كين النتيجة سريعًا لبايرن في الدقيقة 42.

ومع بداية الشوط الثاني، تقدم بايرن عبر هدف لويس دياز في الدقيقة 46، لكن سرعان ما رد هامبورج بهدف التعادل عن طريق لوكا فوشكوفيتش في الدقيقة 53، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

وبهذا التعادل، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 51 نقطة في صدارة ترتيب البوندسليجا، بينما وصل هامبورج إلى 19 نقطة في المركز الـ13، مهدياً بوروسيا دورتموند فرصة تقليص الفارق إلى 6 نقاط إذا نجح في الفوز على هايدنهايم غدًا الأحد.

وتعد هذه المباراة ثاني جولة متتالية يفشل فيها بايرن في تحقيق الفوز بالدوري، بعد خسارته الأخيرة أمام أوجسبورج بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية.