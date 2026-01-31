أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها غدًا الأحد في السادسة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

ويبرز في القائمة تواجد اللاعبان الجديدان ناصر ماهر القادم من الزمالك وباسكال فيري المنضم حديثًا من زيسكو الزامبي، إضافة إلى مجموعة مميزة من لاعبي الفريق.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي – علي جبر – أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – حامد حمدان – مهند لاشين – محمود زلاكة – وليد الكرتي – ناصر ماهر – أحمد عاطف قطة – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – باسكال فيري

خط الهجوم: فيستون ماييلي – يوسف أوباما – دودو الجباس – مروان حمدي

ومن المقرر أن يرتدي بيراميدز الزي الأساسي الأزرق والأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل. فيما سيظهر نهضة بركان بالقميص البرتقالي الكامل والحارس بالزي الأزرق الكامل.

ويتصدر الفريقان ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط لكل منهما، بعد تعادلهما سلبيًا في الجولة الثالثة الأسبوع الماضي، ما يجعل لقاء الغد مواجهة قوية وحاسمة نحو الصدارة والتأهل لدور الثمانية.