الكرملين: فرص التفاوض بين إيران والولايات المتحدة لم تُستنفد بعد

حض الكرملين، الخميس، جميع أطراف الأزمة الإيرانية، على ضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة، مؤكداً أن فرص التفاوض «لم تُستنفد بعد».

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، إن فرص إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران «لم تستنفد بعد»، محذراً من أن «استخدام القوة ضد إيران يمكن أن يتسبب في فوضى بالمنطقة ويؤدي لعواقب وخيمة للغاية».

وتأتي هذه التصريحات غداة، دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، وإلا ستواجه هجوماً أمريكياً محتملاً.

فيما كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اقترح عقد اجتماع ثلاثي يشارك فيه كل من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، والإيراني مسعود بزشكيان، في محاولة للتوسط وخفض التصعيد بين الطرفين.

وذكرت صحيفة «حرييت» التركية أن «الموضوع الرئيسي للنقاش الأخير الذي جمع هاتفيا أردوغان وترامب كان هو إيران».

وأوضحت أن أردوغان دعا اجتماع ثلاثي رفيع المستوى، يضم تركيا، ويجمع الأطراف المعنية - الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أنه «يجري النظر في عقد محادثات عبر الهاتف».

هذا ويزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تركيا الجمعة، بعدما طرحت أنقرة التوسط بين طهران وواشنطن في ظل تهديد الولايات المتحدة بشنّ ضربة عسكرية على الجمهورية الإيرانية، بحسب ما أفاد مصدر في الخارجية التركية.

وقال المصدر الخميس إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان «سيجدد معارضة تركيا لأي تدخل عسكري ضد إيران، مشددا على مخاطر خطوة من هذا النوع على المنطقة والعالم»، وسيؤكد أن «تركيا مستعدة للمساهمة في التوصل الى حل التوترات الراهنة عبر الحوار».