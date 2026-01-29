قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، إن هدف إقامة نظام عالمي قائم على القواعد "لم يندثر"، داعيًا إلى تعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي "الناتو" داخل أوروبا، مع الاستمرار في مد يد التعاون إلى الولايات المتحدة.

وفي كلمة أمام البرلمان الألماني "البوندستاج" في برلين، قال ميرتس أيضًا إن أوروبا لن ترضخ بعد الآن لتهديدات الرسوم الجمركية، بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن استخدام هذه الرسوم كسلاح للسيطرة على جزيرة جرينلاند ذاتية الحكم التابعة لمملكة الدنمارك، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

ويبرز خطاب ميرتس كيف أصبح القادة الأوروبيون "أكثر جرأة" في محاولة إبراز قوة أوروبا وقيمها، بعد المواجهة مع ترمب حول جرينلاند، وما يقرب من أربع سنوات من الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ميرتس أمام النواب: "منذ عدة أسابيع، نشهد بوضوح متزايد ظهور عالم من القوى العظمى. تهب رياح قاسية في هذا العالم، وسنشعر بآثارها في المستقبل القريب".

وأضاف: "في الأسابيع الأخيرة تمكنا من تجربة شيء من فرحة احترام الذات"، معتبرًا أن الإجراءات القائمة على القواعد والتجارة القائمة على القواعد "لم تندثر".

وتابع: "المزيد والمزيد من البلدان حول العالم تدرك أن إعادة التنظيم العالمي الحالية تمثل أيضًا فرصة لجميع الأطراف التي تفضل القواعد على التعسف، وترى مزايا أكثر في التجارة الحرة والنزيهة من السعي الأحادي الجانب وراء المصلحة الذاتية".

- توتر متصاعد

والأربعاء، قال المستشار الألماني إن أسس التصديق على اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "قائمة ما دامت واشنطن تفي بالتزاماتها".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروماني، إيلي بولوجان، أنه بعد أن سحب الرئيس ترمب التهديدات الجديدة بفرض رسوم جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي، وبدا أنه توصل إلى اتفاق مع حلف الناتو بشأن جرينلاند، "وضعت الأسس اللازمة لتنفيذ اتفاق 2025".

وأدت مطالبة الولايات المتحدة بالسيطرة على جرينلاند إلى زعزعة العلاقات عبر المحيط الأطلسي، وتسريع الجهود الأوروبية للحد من الاعتماد على الولايات المتحدة، حتى مع تراجع ترمب الأسبوع الماضي عن تهديداته بفرض رسوم جمركية واستبعاده الاستيلاء على جرينلاند بالقوة.

وبدا في الأسابيع القليلة الماضية أن الخلاف الدبلوماسي بين الدنمارك والولايات المتحدة، وكلاهما من الأعضاء المؤسسين لحلف الناتو، يهدد مستقبل التحالف العسكري، لكن النزاع انتقل منذ ذلك الحين إلى المسار الدبلوماسي.

وقال ترمب الأسبوع الماضي إنه حصل، في اتفاق مع حلف الناتو، على حق وصول أمريكي كامل ودائم إلى جرينلاند، بينما قال الأمين العام للحلف، مارك روته، إن على الدول الأعضاء تعزيز التزامها بأمن القطب الشمالي لدرء تهديدات روسيا والصين.