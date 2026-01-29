مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا في تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة بجنوب أفريقيا

أعلن مسئول حكومي محلي وفرق الطوارئ، أن ما لا يقل عن 11 شخصا قد لقوا حتفهم في حادث تصادم بين حافلة أجرة صغيرة وشاحنة في جنوب أفريقيا.

ووقع الحادث، اليوم الخميس في مقاطعة كوازولو ناتال شرقي البلاد.

وقال المسئول في إدارة النقل بالمقاطعة، سيبونيسو دوما، في بيان، إن 11 شخصا، من بينهم تلميذ، لقوا حتفهم في موقع الحادث، وفقا لمعلومات أولية.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم هيئة الإسعاف الخاصة "إيه إل إس باراميديكس"، جاريث جاميسون، مقتل 11 شخصا، وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة، من بينهم سائق الحافلة الصغيرة الذي كان محشورا داخل حطامها.

وجاء هذا الحادث المميت بعد أكثر من أسبوع بقليل من حادث تصادم وجها لوجه بين حافلة صغيرة وشاحنة، أسفر عن مقتل 14 طفلا في جنوب أفريقيا.