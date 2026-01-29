حرصت المطربة اللبنانية ألين خلف على نشر فيديو قصير عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»، ظهرت فيه بخفة دم وطلة بسيطة، وهي تغني على أنغام أغنيتها الشهيرة «مني ليك».

وكتبت خلف منشورًا أكدت من خلاله عودتها إلى الساحة الغنائية مرة أخرى، قائلة: «مش غياب.. كان تحضير، وهلّا رجعت متل ما لازم ترجع النجوم.. الجمهور ناطر والساحة جاهزة».

ويأتي هذا الفيديو بعد أيام قليلة من ظهورها في حوار صريح مع الإعلامي محمد قيس، ضمن بودكاست «عندي سؤال»، حيث صرحت بأنها خسرت نفسها وفنها عندما قررت الاعتزال، كما أكدت أن مدير أعمالها السابق جيجي لامارا انتقم منها عبر صناعة نجومية نانسي عجرم، وتحويلها إلى نسخة منها، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن العديد من الأغاني التي رفضتها آلت إلى نانسي، وعلى رأسها أغنية «أخاصمك آه».