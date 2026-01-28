المصري يضرب سيراميكا كليوباترا بثلاثية في الدوري

سقط فريق سيراميكا كليوباترا متصدر الدوري أمام مضيفه المصري البورسعيدي بنتيجة 3-2، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

افتتح إسلام عيسى التسجيل لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 35، بعد متابعة لتسديدة تصدى لها حارس المصري محمود حمدي، وسكنت الكرة الشباك اليمنى.

وأدرك كريم بامبو التعادل للمصري في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، بعد خطأ دفاعي من لاعبي سيراميكا، استغله أحمد شرف لقطع الكرة وتمريرها إلى بامبو الذي انفرد بالمرمى وسجل في الزاوية اليمنى.

وعزز منذر طمين تقدم المصري في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة خلف المدافعين من محمود حمادة، سددها طمين من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري 2-1.

وفي الدقيقة 64، أهدر المغربي أحمد بلحاج لاعب سيراميكا ركلة جزاء، بعدما سدد الكرة في القائم.

وفي الشوط الثاني، سجل حسن علي الهدف الثالث للمصري في الدقيقة 68، من ركلة حرة نفذها عميد صوافطة بعرضية قابلها علي بتسديدة رأسية سكنت الشباك اليسرى.

وقلص فريدي كوابلان النتيجة لصالح سيراميكا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بعد ركلة ركنية حولها بتسديدة في منتصف المرمى، لكن ضغط سيراميكا لإدراك التعادل لم ينجح.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 32 نقطة من 15 مباراة في الصدارة، بينما رفع المصري رصيده إلى 23 نقطة من 13 مباراة في المركز الخامس.