وزير الخارجية الأمريكي: الحكومة الإيرانية ربما تكون أضعف مما كانت عليه في أي وقت مضى

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإيرانية ربما تكون أضعف من أي وقت مضى وإن اقتصادها ينهار، متوقعا اندلاع الاحتجاجات مجددا في المستقبل.

وعندما سُئل روبيو، خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن تقدير وزارة الخارجية لعدد القتلى المحتملين في الاحتجاجات بإيران، أجاب: "بالتأكيد (العدد) بالآلاف"، وفقاً لوكالة رويترز.

وأشار إلى أن النظام الإيراني قائم منذ فترة طويلة، ما يجعل سيناريو سقوطه مسألة تتطلب "الكثير من التفكير الدقيق"، سواء على مستوى الداخل الإيراني أو على صعيد التداعيات الإقليمية، بحسب قوله.

وشدد روبيو على أن أي تحول جذري في إيران سيستدعي مراجعة عميقة للوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، قائلا إن سقوط النظام الإيراني "سيتطلب الكثير من التفكير الدقيق بشأن وجودنا في المنطقة".