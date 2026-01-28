روسيا: التهجير القسري للفلسطينيين غير مقبول

عقد مجلس الأمن الدولي، جلسته الشهرية، اليوم الأربعاء، ناقش خلالها الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية.

وأعلن افتتاح الجلسة، الممثل الدائم للصومال لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري أبو بكر ظاهر عثمان.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن التطورات الأخيرة في غزة تدعو إلى "تفاؤل حذر"، مؤكدا أن نجاح خطة السلام يتطلب احتراما صارما للشعب الفلسطيني، واصفا التهجير القسري لسكان غزة بأنه "غير مقبول" مهما كانت الذرائع، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وأضاف أنه لم يعد لدى إسرائيل "أي مبرر لمزيد من التأخير في الوفاء بالتزاماتها الإنسانية"، المنصوص عليها في البندين 7 و8 من خطة السلام، وكذلك في القرار 2803.

وأشار السفير الروسي إلى "مقتل 309 من موظفي الأونروا منذ 7 أكتوبر 2023"، داعيا إلى إجراء تحقيق محايد لتقديم الجناة إلى العدالة.