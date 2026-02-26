ماذا حدث خلال الجولة الثالثة من مفاوضات أمريكا وإيران في جنيف؟

اختتمت -مساء الخميس- الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف؛ بهدف تسوية النزاع الطويل الأمد بينهما حول برنامج طهران النووي وتجنب شن ضربات أمريكية جديدة على إيران في أعقاب تعزيزات عسكرية واسعة النطاق.

وشارك في المحادثات في مقر السفارة العمانية بمدينة جنيف، من الجانب الأمريكي المبعوث الرئاسي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن الجانب الإيراني وفد يترأسه وزير الخارجية عباس عراقجي، كما تولى الوساطة بين الطرفين وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "استطعنا تحقيق بعض الأمور الإيجابية سواء في ملف العقوبات والملف النووي".

وأضاف عراقجي، أن "المحادثات كانت واحدة من أكثر المحادثات جدية مع الأمريكيين"، مضيفا "سنجري جولة جديدة من المحادثات مع أمريكا خلال أقل من أسبوع"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

من جهة أخرى، كشفت وكالة "تسنيم" للأنباء نقلا عن التلفزيوني الإيراني: "تم رفض مسألة نقل المواد المخصبة الإيرانية إلى الخارج رفضا قاطعا ولن يتم نقلها".

وأشارت أيضا إلى أن اجتماعا "في إطار المجاملات الدبلوماسية" عقد بين عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، موضحة أن: "اقتصر هذا الاجتماع على المصافحة وتبادل المجاملات".

من جهته، أعلن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، مساء الخميس، أن الجولة الثالثة من المباحثات بين إيران والولايات المتحدة والتي عقدت في جنيف اليوم الخميس، انتهت بتحقيق "تقدم مهم"، وستليها مباحثات تقنية في فيينا الأسبوع المقبل.

وكتب وزير الخارجية العماني الذي يتولى الوساطة في المباحثات غير المباشرة، في منشور على منصة "إكس": "أنهينا اليوم بعد تحقيق تقدم مهم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. سنستأنف قريبا بعد تشاور في العواصم المعنية".

وأضاف: "نقاشات على المستوى التقني ستجرى الأسبوع المقبل في فيينا"، حيث مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع: "أتقدم بالشكر الجزيل لجميع المعنيين على جهودهم: المفاوضون، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحكومة السويسرية المضيفة".

بدوره، نقل صحفي في موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسئول أمريكي رفيع قوله إن "المحادثات النووية مع إيران في جنيف كانت إيجابية".

وكان موقع "أكسيوس" ذكر، في وقت سابق، أن "مبعوثي البيت الأبيض جاريد كوشنر وستيف ويتكوف أعربا عن خيبة أملهما مما سمعاه من الجانب الإيراني خلال جلسة المفاوضات الصباحية".