وزير الخارجية الأمريكي: نجري حوارا يتسم بالاحترام والفاعلية مع قادة فنزويلا المؤقتين

توقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، حضور بعثة دبلوماسية دائمة في فنزويلا "في القريب العاجل"، وذلك بعد أسابيع من اعتقال واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال روبيو، خلال جلسة استماع أمام لجنة في الكونجرس الأمريكي: "لدينا فريق على الأرض يُقيّم الوضع، ونعتقد أن بإمكاننا تدشين بعثة دبلوماسية أمريكية في القريب العاجل، ما سيتيح لنا الحصول على معلومات آنية والاستجابة للوضع"، وفقاً لموقع العربية.نت الإخباري.

ولفت إلى أن إعادة فتح السفارة الأمريكية ستتيح تحسين التواصل مع السلطات الفنزويلية، فضلاً عن "أعضاء المجتمع المدني والمعارضة".

وأكد روبيو، اليوم أن واشنطن أقامت قناة اتصال "تتسم بقدر كبير من الاحترام والفاعلية" مع القادة المؤقتين في فنزويلا.

يذكر أن الولايات المتحدة عيّنت الأسبوع الماضي لورا دوجو، السفيرة السابقة لدى نيكاراجوا وهندوراس، ممثلة دبلوماسية لها في فنزويلا، بعدما أرسلت في وقت سابق بعثة لتقييم إمكان إعادة فتح السفارة.

وأغلقت الولايات المتحدة سفارتها عام 2019 بعد فترة وجيزة من طعن واشنطن وقوى كبرى أخرى بشرعية مادورو عقب انتخابات شابتها تقارير عن مخالفات.