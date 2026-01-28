الكرملين: بوتين مستعد للقاء زيلينسكي في موسكو

قال مستشار الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لعقد لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث الحرب في أوكرانيا.

وصرح أوشاكوف، لمراسل التلفزيون الروسي الرسمي في الكرملين، بافل ساروبين، وفقا لفيديو نُشر على قناة المراسل على تطبيق تليجرام، بأن روسيا لم تستبعد قط مثل هذا اللقاء.

وأضاف أوشاكوف، أنه إذا كان زيلينسكي مستعدا حقا لإجراء محادثات، فيمكنه القدوم إلى موسكو، مضيفا أن بوتين قد صرح بذلك عدة مرات.

وشدد على أنه يجب الإعداد الجيد لمثل هذا الاجتماع وأن ينصب تركيزه على النتائج.

وأضاف أوشاكوف، أن روسيا ستضمن سلامة الرئيس الأوكراني.

وتعتبر أوكرانيا زيارة زيلينسكي، إلى موسكو أمرا مستبعدا لأسباب تتعلق بالأمن.

وكان وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، قد صرح في وقت سابق بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستعد للتفاوض مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول القضايا الحساسة في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء حرب روسيا.

وأوضح سيبيها، في مقابلة مع موقع يوروبِيسكا برافدا الأوكراني، أن أكثر القضايا حساسية في البحث عن تسوية سلمية لم تحسم بعد، وتشمل المسائل الإقليمية ومحطة زابوريجيا النووية التي تحتلها روسيا.

وتطالب روسيا، بتنازلات عن أراض من أوكرانيا كشرط لوقف إطلاق النار، ولاسيما انسحاب القوات الأوكرانية من منطقتي دونيتسك ولوجانسك.

وتعد محطة زابوريجيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، تحت سيطرة القوات الروسية منذ مارس 2022، بعد وقت قصير من اندلاع الحرب.

وكان زيلينسكي، دعا مرارا في السابق إلى عقد لقاء مع الرئيس الروسي، في حين تبدي موسكو تحفظا مستمرا على ذلك.

وفي نهاية الأسبوع، عقد مفاوضون من أوكرانيا وروسيا محادثات مباشرة للمرة الأولى منذ أشهر في دولة الإمارات العربية المتحدة بوساطة من الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تُستأنف المحادثات يوم الأحد في أبوظبي.