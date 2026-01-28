ماس كهربائي يتسبب في حريق محل بالقاهرة الجديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت التحريات الأولية التي أجراها رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، أن السبب الرئيسي وراء حريق داخل محل للبويات بمنطقة القاهرة الجديدة، هو ماس كهربائي.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق نشب داخل محل بمنطقة القاهرة الجديدة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا أفاد باندلاع حريق داخل محل بمنطقة القاهرة الجديدة.

فور تلقي البلاغ انتقلت قوات الحماية المدنية بناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربيني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة.

وتم الدفع بسيارتي حماية مدنية لمكان الواقعة، ونجحت القوات في احتواء الموقف قبل امتداد النيران للأماكن المجاورة.