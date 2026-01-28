 ماس كهربائي يتسبب في حريق محل بالقاهرة الجديدة - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يناير 2026 9:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

ماس كهربائي يتسبب في حريق محل بالقاهرة الجديدة

مصطفى راضي
نشر في: الأربعاء 28 يناير 2026 - 9:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يناير 2026 - 9:07 م

كشفت التحريات الأولية التي أجراها رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، أن السبب الرئيسي وراء حريق داخل محل للبويات بمنطقة القاهرة الجديدة، هو ماس كهربائي.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق نشب داخل محل بمنطقة القاهرة الجديدة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا أفاد باندلاع حريق داخل محل بمنطقة القاهرة الجديدة.

فور تلقي البلاغ انتقلت قوات الحماية المدنية بناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربيني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة.

وتم الدفع بسيارتي حماية مدنية لمكان الواقعة، ونجحت القوات في احتواء الموقف قبل امتداد النيران للأماكن المجاورة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك